किसान आंसू बहा रहा, भाजपा सरकार बनी तमाशबीन

जिला कांग्रेस संगठन महासचिव कैलाश जैन ने बताया कि धरने को जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने कहा कि जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों द्वारा एक दो नही बल्कि 3 बार बुवाई की गई फसल भी नष्ट हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इनके लिए मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। आमजन के जुड़े मुद्दो की कहीं पर भी सुनवाई नही हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आज यह धरना आयोजित करने की जरूरत पड़ी। धरने को पूर्व विधायक करणङ्क्षसह राठौड ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों के आंसू पोछने के लिए अभी तक नही आया। किसानों को जबरदस्ती अटैचमेन्ट किट दिया जा रहा है। किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में 75 हजार खैर के पेड़ों को काट कर बेचा जा रहा है तथा यह कार्य भाजपा नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। लोकतंत्र को भाजपा सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। नगर निकाय एवं पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव इस सरकार द्वारा नही करवाए जा रहे हैं। किशनगंज की पूर्व विधायक निर्मला सहरिया ने कहा कि जिले के भाजपा नेताओं को यह डर था कि कांग्रेस के नेता यदि जिले से बाहर नहीं रहेंगे तो यह हमेंं जीने नही देंगे और इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज करवाए गए।