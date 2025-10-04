शहर में आजादी से 3 साल पहले 1944 में लगी थी पहली शाखा

संघ का प्रारंभ होने के बाद धीरे-धीरे शाखाओं का विस्तार हुआ। 1948 तक आते-आते इनकी संख्या करीब 144 हो गई। 1948 में संघ पर पहला प्रतिबंध लगा और शाखाएं बंद हो गई। 1967 में गोहत्या के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके तहत तहसील संघचालक पुरुषोत्तम भटनागर जेल में रहे। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित कर दिया। प्रारंभ में बारां के कुछ स्वयंसेवकों को घरों से उठाकर के मिसा कानून में बंद कर दिया था। इसके बाद संघ के निर्देशानुसार जेल भरो आंदोलन स्वयंसेवकों द्वारा चलाया गया। बारां के कई क्षेत्रो से निर्धारित दिन को 8 से 10 स्वयंसेवकों ने जत्थों में गिरफ्तारियां दी, इस प्रकार बारां में लगभग 72 व्यक्तियों ने आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी दी। यह स्वयंसेवक 6 महीने से लेकर 18 महीने तक सेंट्रल जेल कोटा में बंद रहे।