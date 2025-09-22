शुरू हो गया बचत का उत्सव : जीएसटी सुधार का पहले दिन से मिलने लगा लाभ

बारां. केन्द्र सरकार की ओर से शारदीय नवरात्र स्थापना के शुभ मुहूर्त पर सोमवार से जीएसटी में सुधार लागू करने से बचत उत्सव शुरू हो गया। दरअसल सरकार की ओर से चार में दो स्लैब समाप्त कर केवल 12 व 5 प्रतिशत जीएसटी की दो स्लैब रखी गई है। इससे रसोई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और खाने-पीने तक की करीब 90 फीसदी चीज सस्ती हो गई हैं। आगामी दिनों में लोगों का जीवन यापन और अधिक सरल होगा। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और महंगाई घटेगी। उद्योगों में अधिक निवेश होगा तो उत्पादन भी बढ$गा। कई उपभोक्ताओं ने पहले दिन ही खरीदारी कर इसका लाभ उठाया। पत्रिका टीम ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापारी व ग्राहकों से उनके अनुभव पर चर्चा की तो सब ने खुलेमन से सरकार के कदम की सराहना की। व्यापारी दिवाली पर ग्राहकी का बूम रहने और ग्राहक महंगाई कम होने से उत्साहित नजर आए।