हवा में घुली हवन और धूप की महक

बारां. शारदीय नवरात्र की शुभ मुर्हूत में घट कलश स्थापना के साथ ही माता की आराधना व धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। मंदिरों पर सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। मंदिरों पर श्रद्धालु पहुंचे। घरों में भी लोगो ने घट स्थापना कर पूजा अर्चना की। जिले में प्रमुख शक्ति पीठों रामगढ़ स्थित अन्नपूर्णा व कृष्णाई माता मंदिर, अन्ता के सोरसन स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर, छबड़ा स्थित गुगोर माता मंदिर, शाहाबाद स्थित नगर कोट माता मंदिर पर श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचे। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई।



नवरात्र के अवसर पर शहर में अटरु रोड स्थित ताडके बालाजी धाम, बरडिय़ा बालाजी धाम, सदर बाजार स्थित हनुमानजी की बावड़ी कोटा रोड पर ङ्क्षहगलाज माता मंदिर, मनिहारा स्थित जीन माता मंदिर, अस्पताल रोड स्थित कंकाली माता मंदिर समेत कई मंदिरों पर सुबह विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। कई स्थानों पर माता के पण्डाल सजाए गए। माता की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। मंदिरों पर अखण्ड रामायण पाठ का भी शुभारंभ हुआ। प्रताप चौक पर महावीर कला मण्डल संस्थान की रामलीला शुरू हो गई। वृंदावन के संत काष्र्णि गोपालाचार्य महाराज तथा काठिया बाबा आश्रम के आचार्य परमानन्द ने इसकी शुरुआत की। रामलीला मंचन के प्रथम दिन गणेश पूजन के बाद शिव-पार्वती संवाद का मंचन किया गया।