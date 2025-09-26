खंभों से आइसोलेटर के कॉपर पाइप की चोरी पर लगा अंकुश, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी कोतवाली के हैड कांस्टेबल गुलाब चन्द ने बताया कि कुछ दिनों पहले मिनी सचिवालय भवन की एसी की केबल अज्ञात शातिर काटकर ले गए थे। इस मामले में जांच की जा रही थी। इसी बीच निगम के खंभे से कॉपर पाइप चोरी करने का मामला उजागर हुआ तो फिर अधिकारियों के आदेशानुसार नए सिरे से जांच शुरू की गई। इसमें मांगरोल रोड पर एक कबाड़ी के पास से एसी की केबल बरामद हुई। कबाड़ी ने अन्ता निवासी एक स्मैकची युवक द्वारा बेचने की सूचना दी। इस पर दोनों को पकड़ा गया तथा कोटा रोड पर बिजली खंभे से केबल चोरी के फुटेज के आधार पर गजनपुरा निवासी युवक कमल नायक को गिरफ्तार किया। बाद में उसे जेल भेज दिया।