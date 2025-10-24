दहेज के लिए अक्सर करते थे मारपीट, परेशान होकर युवती ने दे दी अपनी जान

बारां. मांगरोल थाना क्षेत्र के तेजाजी जलोदा गांव में गुरुवार शाम एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को मांगरोल अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल पहुंचे पीहर पक्ष के कुछ लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। इससे कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में हंगामाई स्थिति बनी रही। अस्पताल की ओर से सूचना देकर पुलिस बुलानी पड़ी। मारपीट की आशंका के चलते पुलिस मृतका के पति को थाने ले गई थी। इसी बीच पीहर पक्ष के लोग शव ले गए। शव नहीं मिलने पर बात और बिगड़ गई। रात करीब सवा 11 बजे वह शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां मृत घोषित करने के बाद शुक्रवार सुबह मांगरोल एसडीएम सौरभ भांबू की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव मृतका के पिता को सौंपा गया। मृतका परिवार की इकलौती बेटी थी।