इस बार होगा और भी भव्य, तालाब में चलेगी स्पीडबोट, 80+कैमरे लगेंगे

नगर परिषद द्वारा आयोजित इस डोलमेले में इस बार तालाब के पानी में आनन्द लेने के लिए पेडल बोट नही होगी। इस बार स्पीडबोट से तालाब का सैर सपाटा किया जा सकेगा। एक बोट में चार लोग सवार हो सकेंगे। इसे चलाने वाला प्रशिक्षित चालक रहेगा। वही सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में आकर्षक विद्युत व्यवस्था की जाएगी। जहां एक ओर तालाब क्षेत्र विशेष विद्युत सज्जा की जाएगी, वही प्रताप चौक से मैन मार्केट, धर्मादा चौराहा प्रवेशद्वार तक मार्ग विद्युत सज्जा से जगमगाएगा। डोलमेले में आम नागरिकों के साथ ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए। मेला परिसर क्षेत्र में पग-पग पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। इस बार मेला क्षेत्र में करीब 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से प्रत्येक हरकत पर नजर रखी जाएगी। नगरपरिषद ने निर्णय लिया है कि इस बार मेले की दुकानों के मध्य ठेले नही लगाने दिए जाएंगे। इन्हें तालाब की पाळ पर मीणा समाज के मंदिर से लेकर घाट तक लगवाया जाएगा। जहां पर पर्याप्त विद्युत व्यवस्था होगी। प्रत्येक ठेला व्यापारी से 1400 रुपए मेला शुल्क लिया जाएगा।