इस बार होगा और भी भव्य, तालाब में चलेगी स्पीडबोट, 80+कैमरे लगेंगे

चार प्रवेशद्वार होंगे, आकर्षक होगी विद्युत सज्जा, इस बार सम्पूर्ण तालाब क्षेत्र पर सजेगा मेला
बारां. शहर में जलझूलनी एकदशी पर लगने वाले ख्यातनाम डोलमेला को और भी भव्य बनाने की नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिषद ने डोलमेले को भव्य स्वरुप प्रदान करने के लिए ले-आउट प्लान तैयार किया है। अधिकारियों ने अब इसे अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। तालाब क्षेत्र के परिसर के उपयोग को लेकर की पाळ पर करीब 250 दुकानें सजाई जाएंगी। गत वर्ष करीब 80 से 90 व्यापारी दुकानें पाने से वंचित रह गए थे। जबकि करीब 500 से अधिक दुकानें मेले में आवंटित की गई थी।
चार जगहों से प्रवेश
मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इस बार चार प्रवेशद्वार रहेंगे। एक धर्मादा चौराहे के समीप, दूसरा मांगरोल रोड माथना तिराहे के समीप, तीसरा कॉलेज रोड पर प्रिया हॉस्पिटल के सामने तथा चौथा प्रवेश द्वार धाकड़ छात्रावास से अग्रवाल मेरिज गार्डन के समीप रहेगा। कार पार्किंग की व्यवस्था प्रिया हॉस्पिटल वाले प्रवेशद्वार के पास व चार अन्य स्थानों पर भी रहेगी।
पाळ पर सजेगा हाट बाजार, लगेगा ढाबा
नए ले-आउट प्लान के तहत इस बार तालाब की पाल पर जहां आकांक्षा हाट बाजार सजवाया जाएगा। वहीं एक या दो नामचीन ढाबे को भी पाळ पर लगवाया जाएगा। जो ऐसा ढाबा होगा, जहां पर विभिन्न तरह की खाद्य सामग्री एक ही छत के नीचे मिल पाएगी। साथ ही जिले में संचालित महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए हाट बाजार को प्रोत्साहित किया जाएगा। पाळ पर ही प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी।
तालाब में स्पीडबोट, विद्युतसज्जा होगी
नगर परिषद द्वारा आयोजित इस डोलमेले में इस बार तालाब के पानी में आनन्द लेने के लिए पेडल बोट नही होगी। इस बार स्पीडबोट से तालाब का सैर सपाटा किया जा सकेगा। एक बोट में चार लोग सवार हो सकेंगे। इसे चलाने वाला प्रशिक्षित चालक रहेगा। वही सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में आकर्षक विद्युत व्यवस्था की जाएगी। जहां एक ओर तालाब क्षेत्र विशेष विद्युत सज्जा की जाएगी, वही प्रताप चौक से मैन मार्केट, धर्मादा चौराहा प्रवेशद्वार तक मार्ग विद्युत सज्जा से जगमगाएगा। डोलमेले में आम नागरिकों के साथ ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए। मेला परिसर क्षेत्र में पग-पग पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। इस बार मेला क्षेत्र में करीब 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से प्रत्येक हरकत पर नजर रखी जाएगी। नगरपरिषद ने निर्णय लिया है कि इस बार मेले की दुकानों के मध्य ठेले नही लगाने दिए जाएंगे। इन्हें तालाब की पाळ पर मीणा समाज के मंदिर से लेकर घाट तक लगवाया जाएगा। जहां पर पर्याप्त विद्युत व्यवस्था होगी। प्रत्येक ठेला व्यापारी से 1400 रुपए मेला शुल्क लिया जाएगा।
कल खुलेगा टेण्डर
डोलमेले में लगने वाले झुले चकरी के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। प्रत्येक इच्छुक संवेदक को एक लाख रुपए अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी। बंद लिफाफे में निविदा डाली जा सकेगी। इसके लिए सोमवार को टेण्डर खोले जाएगे।
हाड़ौती के ख्यातनाम डोलमेले को भव्य स्वरुप देने के लिए नगर परिषद ने कवायद शुरु कर दी है। नए ले-आउट के अनुसार मेला सजाया जाएगा। सोमवार को झूले-चकरी के टेण्डर खोले जाएंगे। इस बार एक करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है।
भुवनेश मीणा, अधिशासी अभियन्ता, नगर परिषद, बारां