परीक्षा देने लेट पहुंची शिक्षामंत्री की भतीजी, अधिकारियों से लगाती रही गुहार, फूफा मदन दिलावर को कॉल किया तो मिला ये जवाब

दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 03 बजे से सांय 5.30 बजे तक आयोजित सोशल साइन्स की परीक्षा में कुल पंजीकृत 5910 परीक्षार्थियों में से 4545 उपस्थित रहे। परीक्षा के लिए बारां मुख्यालय पर 13, अन्ता में 8 तथा अटरु में 3 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। जिले में रविवार को 24 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया गया। इसमें प्रथम पारी में जीके तथा दूसरी पारी में सोशल साइन्स का पेपर हुआ।