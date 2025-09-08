Patrika LogoSwitch to English

बारां

परीक्षा देने लेट पहुंची शिक्षामंत्री की भतीजी, अधिकारियों से लगाती रही गुहार, फूफा मदन दिलावर को कॉल किया तो मिला ये जवाब

राजस्थान में आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान बारां जिले के अटरू में एक अनोखा मामला सामने आया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भतीजी देर से परीक्षा केंद्र पहुंची और अधिकारियों से एंट्री की गुहार लगाती रही। इतना ही नहीं उन्होंने खुद मंत्री को फोन किया लेकिन...

बारां

Akshita Deora

Sep 08, 2025

कॉल पर शिक्षामंत्री मदन से बात करती भतीजी (फोटो: पत्रिका)

Senior Teacher Recruitment Exam 2024: बारां जिले में रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। परीक्षा 7 सितंबर से 12 सितंबर तक अलग-अलग विषय की होगी।

इस बीच एक अनोखा मामला सामने आया। अटरू के कमला कॉन्वेंट स्कूल में बनाए परीक्षा केन्द्र में देरी से पहुंची शिक्षा मंत्री की भतीजी, आधे घंटे तक गिड़गिड़ाती रही लेकिन फिर भी मंत्री ने अपनी भतीजी की पैरवी नहीं की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अपने पद के प्रति ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सामने आई।

गुहार लगाती शिक्षामंत्री की भतीजी (फोटो: पत्रिका)

जानकारी के अनुसार मंत्री दिलावर की भतीजी सीमा परिहार रविवार को होने वाली द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के पेपर में लेट हो गई थी। वह परीक्षा केंद्र के बाहर आधे घंटे तक गिड़गिड़ाती रही अधिकारियों से मिन्नतें करती रही, धोक लगाती रही, मगर अधिकारियों ने उसे प्रवेश नहीं दिया।

फूफा मदन दिलावर को किया फोन

लड़की ने अपने फूफा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन भी लगाया मगर दिलावर ने उसकी कतई पैरवी नहीं की और कहा कि देर हो गई है तो घर लौट आओ। इस बीच वह अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाती रही। हाथ जोड़ती रही। उसके माता-पिता भी गुहार लगाते रहे लेकिन बालिका को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा।

जिले में बनाए थे 24 केन्द्र

परीक्षा के जिला नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दिवांशु शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन पहली पारी में कुल 24 केन्द्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे आयोजित जीके की परीक्षा में कुल पंजीकृत 5910 परीक्षार्थियों में से 4569 उपस्थित रहे।

दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 03 बजे से सांय 5.30 बजे तक आयोजित सोशल साइन्स की परीक्षा में कुल पंजीकृत 5910 परीक्षार्थियों में से 4545 उपस्थित रहे। परीक्षा के लिए बारां मुख्यालय पर 13, अन्ता में 8 तथा अटरु में 3 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। जिले में रविवार को 24 केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया गया। इसमें प्रथम पारी में जीके तथा दूसरी पारी में सोशल साइन्स का पेपर हुआ।

08 Sept 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / परीक्षा देने लेट पहुंची शिक्षामंत्री की भतीजी, अधिकारियों से लगाती रही गुहार, फूफा मदन दिलावर को कॉल किया तो मिला ये जवाब

