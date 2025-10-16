Patrika LogoSwitch to English

बारां

राजस्थान में सर्दी की एंट्री: मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार धनतेरस से लेकर दीवाली तक राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

less than 1 minute read

बारां

image

Akshita Deora

Oct 16, 2025

winter in rajasthan

Photo: Patrika

राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से मौसम में हल्की सर्दी बनी हुई है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से गुलाबी सर्दी पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। बुधवार को प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के अंत तक राजस्थान में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना है।

अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार धनतेरस से लेकर दीवाली तक राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। अगले 48 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं अगले 5 दिन भी मौसम शुष्क रहने सुबह-शाम ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।

ये रहे सबसे ठंडे जिले

सीकर इस समय सबसे ठंडा जिला बना हुआ है जहां न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा टोंक (वनस्थली) में 16.5, अलवर में 17.4, जयपुर में 18.3, पिलानी में 15.7, कोटा में 18.8, चित्तौड़गढ़ में 16.8, उदयपुर में 17.4 और जोधपुर में 17.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड हुआ।

दिवाली तक साफ रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली तक प्रदेश में धूप खिली रहेगी और बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और सीकर जैसे इलाकों में सुबह-शाम हल्की ठंडी हवाएं चलने से ठंडक महसूस होगी।

