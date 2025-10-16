राजस्थान में सर्दी की एंट्री: मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से मौसम में हल्की सर्दी बनी हुई है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से गुलाबी सर्दी पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। बुधवार को प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के अंत तक राजस्थान में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना है।