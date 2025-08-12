चलती बाइक के पहिए में चप्पल फंसने से दर्दनाक हादसा, महिला की मौत, मायके से लौट रही थी

भंवरगढ़ (बारां)। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जामुनिया खाल के पास चलती मोटरसाइकिल के टायर में महिला चप्पल फंसने से असंतुलित होकर सिर के बल गिर गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निजी वाहन से महिला को चिकित्सालय लाए।
सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मालव ने बताया कि सोमवार को कस्बा निवासी नरेन्द्र चंदेल पुत्र हरिओम अपनी पत्नी मानकंवर 32 वर्ष को केलवाड़ा जैन चिकित्सालय में उपचार कराने के बाद पत्नी व बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से केलवाड़ा से अपने घर लौट रहा था।
इस दौरान मार्ग पर जामुनिया खाल के पास मानकंवर के पैर की चप्पल पिछले टायर में फंस गई। इससे वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर कर घायल हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।
पुलिस व परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका का पीहर मध्यप्रदेश के बदरवास में है। वह 4 अगस्त को बच्चों के साथ राखी का त्योहार करने वहां गई थी। वह सोमवार को वापस ससुराल आ रही थी। इतने में हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई।