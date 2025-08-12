चलती बाइक के पहिए में चप्पल फंसने से दर्दनाक हादसा, महिला की मौत, मायके से लौट रही थी

भंवरगढ़ (बारां)। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जामुनिया खाल के पास चलती मोटरसाइकिल के टायर में महिला चप्पल फंसने से असंतुलित होकर सिर के बल गिर गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निजी वाहन से महिला को चिकित्सालय लाए।