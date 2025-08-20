107वां उर्स-ए-रज़वी सकुशल सम्पन्न: बरेली में उमड़ा आस्था का सैलाब, पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली

आला हजरत के उर्स को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय साहनी, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक समेत तमाम अधिकारी सुबह से लेकर देर रात तक सड़कों और उर्स स्थल पर पैदल घूमते रहे। एडीजी रमित शर्मा और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कंट्रोल रूम के जरिए भी इसकी मॉनीटरिंग की। कंट्रोल रूम में बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हर संवेदनशील और अति संवेदनशील जगह पर पुलिस तैनात रही। उर्स के सकुशल सम्पन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी।