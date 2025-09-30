तौकीर के इशारे पर पथराव करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश ताजिम दबोचा, अब तक 72 पहुंचे सलाखों के पीछे

एसपी सिटी मानुष पारीक ने प्रेसवार्ता में बताया कि कोतवाली क्षेत्र से 14 और बारादरी क्षेत्र से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें फरीदपुर निवासी शमशाद आलम भी शामिल है, जो आईएमसी का जिलाध्यक्ष है और मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। शमशाद पर साजिश रचने और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए उपद्रव भड़काने के आरोप हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मो. महताब, जाकिर कुरैशी, फैजान, अब्दुल नफीस, गुड्डू अहमद, अयान, रईस, शेरु और हस्सान जैसे नाम शामिल हैं। इनमें एक आरोपी नाबालिग भी है। पुलिस ने बताया कि दंगे से जुड़े 10 मुकदमों में अब तक कुल 72 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें कई सीधे पथराव, फायरिंग और दुकानों-वाहनों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं।