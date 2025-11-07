वंदे मातरम के 150 वर्ष, देशभक्ति के रंग में रंगा बरेली, गांधी उद्यान में गूंजे जयकारे, एलईडी पर सुना पीएम का संदेश

कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के उन्मुक्त स्वर और भारत माता की जय के नारों के साथ हुई। इसके बाद एलईडी की बड़ी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना गया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में वंदे मातरम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बताते हुए इसे हर भारतीय की शान बताया। उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्रगौरव को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।