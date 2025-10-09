17 राउंड फायरिंग… फिर सीने में लगी गोली, एनकाउंटर में मारा गया 12 नाम वाला डकैत शैतान

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, “साल 2024 में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसके बाद वांछित अपराधी इफ्तेखार उर्फ सोल्जर या शैतान पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमारी टीमों को इसकी जानकारी मिली और आज पुलिस व एसओजी की टीमों ने नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास उसका पीछा किया। उसने पुलिस पर बार-बार फायरिंग की। चेतावनी देने के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"