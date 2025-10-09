17 राउंड फायरिंग… फिर सीने में लगी गोली, एनकाउंटर में मारा गया 12 नाम वाला डकैत शैतान

बरेली में गुरुवार सुबह पुलिस और कुख्यात डकैत ‘शैतान उर्फ इफ्तेखार’ के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने उसे मार गिराया। एनकाउंटर में SOG के हेड कॉन्स्टेबल राहुल घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने बिलवा पुल के पास घेराबंदी की तो डकैत ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। करीब 17 राउंड फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में शैतान के सीने में गोली लगी और वह ढेर हो गया।
डकैत को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।
शैतान उर्फ इफ्तेखार के खिलाफ 7 जिलों में 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड में उसके 12 नाम और 5 अलग-अलग पते मिले हैं। वह हर अपराध के बाद नया नाम और पता इस्तेमाल करता था ताकि गिरफ्तारी से बच सके।
मौके से पुलिस ने एक बाइक, 32 बोर की पिस्टल, दो मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी बरामद की है। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि यह शैतिर अपराधी लंबे समय से फरार था और इसके सिर पर ₹1 लाख का इनाम घोषित था।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया, “साल 2024 में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसके बाद वांछित अपराधी इफ्तेखार उर्फ सोल्जर या शैतान पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमारी टीमों को इसकी जानकारी मिली और आज पुलिस व एसओजी की टीमों ने नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास उसका पीछा किया। उसने पुलिस पर बार-बार फायरिंग की। चेतावनी देने के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"
