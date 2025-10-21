प्रेम विवाह के 18 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

ससुराल वालों का कहना है कि आरती घर की सफाई करते समय खिड़की के पास बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे उसे करंट लग गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर, मृतका के पिता नेमचंद्र ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सूचना मिलते ही न्यूरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।