प्रेम विवाह के 18 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतका आरती (फोटो सोर्स: पत्रिका)
पीलीभीत। प्रेम विवाह के कुछ ही दिनों बाद नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुरालीजन इसे करंट लगने से हुई दुर्घटना बता रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव पंडरी गांव निवासी 20 वर्षीय आरती ने दो अक्टूबर को गांव के ही सतीश कुमार से प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। रविवार को दीपावली के मौके पर आरती की अचानक मौत हो गई।
ससुराल वालों का कहना है कि आरती घर की सफाई करते समय खिड़की के पास बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे उसे करंट लग गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर, मृतका के पिता नेमचंद्र ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सूचना मिलते ही न्यूरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
एसएसआई सुभाष मावी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। गांव में नवविवाहिता की मौत की खबर से मातम पसर गया है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर प्रेम विवाह के महज 18 दिन बाद आरती की मौत कैसे हो गई।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग