22 करोड़ की योजना फेल, 5.57 लाख का घोटाला, डिप्टी डायरेक्टर कृषि समेत दो अधिकारी निलंबित

बरेली। भूमि संरक्षण विभाग की वाटरशेड योजना में करोड़ों की अनियमितताओं का मामला उजागर होने के बाद शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी संजय सिंह और उप कृषि निदेशक अभिनंदन सिंह शामिल हैं। आरोप है कि किसानों के नाम पर जारी की गई राशि का दुरुपयोग किया गया और समय पर जांच रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई।