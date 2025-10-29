इंदिरा नगर में शुरू होने जा रही 24 घंटे पानी की सप्लाई, मेयर ने बिछाई नई पाइपलाइन की आधारशिला

इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम और जल निगम की संयुक्त टीम ने वार्ड का विस्तृत सर्वे किया। सर्वे के बाद दो स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने का निर्णय लिया गया। इनमें पहला स्थान सुपरमार्केट के पीछे ए-ब्लॉक, राजेंद्र नगर में और दूसरा झूलेलाल पार्क ए-ब्लॉक, राजेंद्र नगर में है। दोनों जगहों पर ट्यूबवेल की बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया है।