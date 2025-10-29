इंदिरा नगर में शुरू होने जा रही 24 घंटे पानी की सप्लाई, मेयर ने बिछाई नई पाइपलाइन की आधारशिला

बरेली। नगर निगम के वार्ड 23 इंदिरा नगर के लोग अब पानी के लिए परेशान नहीं होंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर घर में अब 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना के लागू होने के बाद चौथी मंजिल तक बिना मोटर या टंकी के पानी पहुंचेगा।
बुधवार को मेयर डॉ. उमेश गौतम ने नई पाइपलाइन बिछाने का शुभारंभ किया। मौके पर पार्षद सतीश कातिब ने बताया कि योजना के तहत जलकल विभाग हर घर में पानी का मीटर लगाएगा। जितना पानी इस्तेमाल होगा, उसका बिल नगर निगम द्वारा लिया जाएगा। इससे न केवल पानी की बर्बादी रोकी जा सकेगी, बल्कि जल संचय को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम और जल निगम की संयुक्त टीम ने वार्ड का विस्तृत सर्वे किया। सर्वे के बाद दो स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने का निर्णय लिया गया। इनमें पहला स्थान सुपरमार्केट के पीछे ए-ब्लॉक, राजेंद्र नगर में और दूसरा झूलेलाल पार्क ए-ब्लॉक, राजेंद्र नगर में है। दोनों जगहों पर ट्यूबवेल की बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
भूमि पूजन पंडित आशीष शर्मा ने किया और इसके बाद पूरे वार्ड में नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान जल निगम के एक्सईएन, एई, ठेकेदारों की टीम और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे।
मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा यह योजना बरेली के हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस योजना को पूरे शहर में लागू किया जाए ताकि हर घर को पानी की समस्या से निजात मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग