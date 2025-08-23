रामायण वाटिका में स्थापित होगी 51 फीट ऊंची श्रीराम प्रतिमा, मुख्यमंत्री योगी करेंगे लोकार्पण

बीडीए के एक्सईएन ए.पी.एन. सिंह ने बताया कि प्रतिमा ब्रॉन्ज धातु से तैयार हो रही है। इसे देश के प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार बना रहे हैं। वर्तमान में मूर्ति के फाउंडेशन का काम तेजी से चल रहा है और लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

रामायण वाटिका में पंपा सरोवर, राम सेतु और भव्य वाल म्यूरल्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें रामायण के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाएगा।