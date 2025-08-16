चौपुला पुल पर चीनी मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी, नाक-आंख पर लगे 10 टांके

बरेली। शहर में पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल हो रहा चीनी मांझा लोगों की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। शनिवार सुबह चौपुला ओवरब्रिज पर ऐसा ही हादसा हुआ, जब किला क्षेत्र का एक युवक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
कुंवरपुर मोहल्ले के रहने वाले 28 वर्षीय उदित नारायण जन्माष्टमी पर मंदिर की सजावट का सामान लेने जा रहे थे। जैसे ही वे मोटरसाइकिल से चौपुला पुल पार कर रहे थे, अचानक चीनी मांझा उनके चेहरे पर लटक गया। मांझे से उनकी नाक और आंख के पास गहरे कट लग गए। चेहरे पर कई और जगह चोट आने से वे बाइक समेत पुल पर गिर पड़े।
हादसे में उदित का काफी खून बह गया। राहगीरों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनके चेहरे और नाक पर 10 टांके लगाए। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद बाजारों में धड़ल्ले से चीनी मांझा बिक रहा है, जो हादसों का सबब बन रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।