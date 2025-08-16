चौपुला पुल पर चीनी मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी, नाक-आंख पर लगे 10 टांके

हादसे में उदित का काफी खून बह गया। राहगीरों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनके चेहरे और नाक पर 10 टांके लगाए। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद बाजारों में धड़ल्ले से चीनी मांझा बिक रहा है, जो हादसों का सबब बन रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।