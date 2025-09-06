अधूरे पुल से टकराकर 20 सवारियों से भरी नाव पलटी, तेज धारा में बह गए पिता और बेटी, एनडीआरएफ की तलाश जारी

जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे नाव पर सवार यात्री नदी पार कर रहे थे। तभी नौव्वापुर घाट पर अधूरे पुल के खड़े पिलर से टकराने पर नाव पलट गई। अचानक हुए हादसे से नाव में बैठे यात्री नदी में गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत नदी में कूद गए और लोगों को बाहर निकालने लगे। सूचना पर प्रशासन को खबर दी गई।