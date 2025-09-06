अधूरे पुल से टकराकर 20 सवारियों से भरी नाव पलटी, तेज धारा में बह गए पिता और बेटी, एनडीआरएफ की तलाश जारी

लखीमपुर खीरी। शनिवार सुबह नकहा ब्लॉक क्षेत्र के नौव्वापुर घाट पर बड़ा हादसा हो गया। करीब 20 सवारियों से भरी नाव अधूरे पड़े पुल के खंभे से टकराकर पलट गई। हादसे में नौव्वापुर गांव के निवासी कैलाश और उनकी बेटी तेज धारा में बहकर लापता हो गए। बाकी यात्रियों को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया।
जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे नाव पर सवार यात्री नदी पार कर रहे थे। तभी नौव्वापुर घाट पर अधूरे पुल के खड़े पिलर से टकराने पर नाव पलट गई। अचानक हुए हादसे से नाव में बैठे यात्री नदी में गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत नदी में कूद गए और लोगों को बाहर निकालने लगे। सूचना पर प्रशासन को खबर दी गई।
हादसे की खबर मिलते ही एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईपीएस विवेक तिवारी, एसओ खीरी निराला तिवारी और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर लापता पिता-पुत्री की तलाश शुरू की गई। एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें लगातार नदी में खोज अभियान चला रही हैं। लेकिन अभी तक कैलाश और उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल सका है।