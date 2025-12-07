फर्जी कागजों के दम पर खड़ी की बोगस फर्म, 72.84 लाख का जीएसटी हड़पी, सहायक आयुक्त ने कराई एफआईआर

अप्रैल 2021 में 2,79,18,238.30 रुपये की सप्लाई दिखाकर 50,25,282.89 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास ऑन किया। मई 2021 में 1,25,47,280 रुपये की सप्लाई दर्शाते हुए 22,58,510.40 रुपये का आईटीसी पास ऑन किया। यानी कुल मिलाकर सरकार को 72.84 लाख रुपये की चपत लगा दी गई। राज्य कर विभाग के मुताबिक यह कोई सामान्य टैक्स गड़बड़ी नहीं, बल्कि फर्जी फर्मों के माध्यम से किया गया संगठित वित्तीय अपराध है, जिसमें सरकारी खजाने को खुलकर लूटा गया।