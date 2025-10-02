सियासत, धर्म, प्रॉपर्टी का कॉकटेल, जाने चश्मे वाला नकली डॉक्टर कैसे बन गया करोड़ों के साम्राज्य का मालिक

वर्ष 2000 में नफीस मौलाना तौकीर रजा के संपर्क में आया और धीरे-धीरे उसका राइट हैंड बन गया। आईएमसी को उसने समाजसेवा के नाम पर बताया लेकिन जल्द ही मौलाना की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी हुई और संगठन पार्टी में बदल गया।

तौकीर की नज़दीकी ने नफीस को रसूख और ताकत दी—इसी ताकत से उसने प्रॉपर्टी कारोबार में कदम रखा और करोड़ों की संपत्ति बना डाली। नोवेल्टी चौराहे से लेकर किला तक नफीस के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है।