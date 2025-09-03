झारखंड से अफीम की खेप लाई महिला साथी समेत गिरफ्तार, पंजाब में होनी थी सप्लाई, पूछताछ में हुआ ये खुलासा

पूछताछ में आरोपी युवक की पहचान वाजिद अली, निवासी गांव चंदपुरा, थाना बिसौली, जनपद बदायूं के रूप में हुई। उसने बताया कि झारखंड से लाई गई अफीम को पंजाब तक पहुंचाना था और महिला को इस काम के लिए 10 हजार रुपये कैरियर चार्ज देने की डील तय हुई थी। महिला की पहचान झारखंड, जिला हजारीबाग, थाना चौपारण कस्बा तिजला निवासी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी गंगा सतलुज एक्सप्रेस से यहां पहुंचे थे और रम्पुरा मोड़ पर वाहन का इंतजार कर रहे थे।