झारखंड से अफीम की खेप लाई महिला साथी समेत गिरफ्तार, पंजाब में होनी थी सप्लाई, पूछताछ में हुआ ये खुलासा

बरेली। भमोरा थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में झारखंड की रहने वाली एक महिला और बदायूं जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों पंजाब में अफीम सप्लाई करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिए गए। आरोपियों के कब्जे से 981 ग्राम अफीम बरामद की गई है।
भमोरा थानाध्यक्ष सनी चौधरी ने बताया कि बुधवार को बरेली-बदायूं रोड स्थित रम्पुरा मोड़ पर आदर्श इंटर कॉलेज के पास पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को देखते ही एक महिला और एक युवक भागने लगे। शक होने पर दोनों को पकड़कर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से अफीम बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी युवक की पहचान वाजिद अली, निवासी गांव चंदपुरा, थाना बिसौली, जनपद बदायूं के रूप में हुई। उसने बताया कि झारखंड से लाई गई अफीम को पंजाब तक पहुंचाना था और महिला को इस काम के लिए 10 हजार रुपये कैरियर चार्ज देने की डील तय हुई थी। महिला की पहचान झारखंड, जिला हजारीबाग, थाना चौपारण कस्बा तिजला निवासी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी गंगा सतलुज एक्सप्रेस से यहां पहुंचे थे और रम्पुरा मोड़ पर वाहन का इंतजार कर रहे थे।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वाजिद अली पर पंजाब के होशियारपुर में पहले से ही मादक पदार्थ तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है।