बिथरी चैनपुर थाने में तैनात सिपाही ने फंदा कसकर की आत्महत्या, महकमे में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी, जाने मामला

मौके पर थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, शिवकुमार की तीन दिन पहले ही सगाई हुई थी। घर से लौटने के बाद से वह गुमसुम और उदास रहने लगा था। हालांकि, आत्महत्या की असली वजह अभी सामने नहीं आई है।