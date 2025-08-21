बिथरी चैनपुर थाने में तैनात सिपाही ने फंदा कसकर की आत्महत्या, महकमे में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी, जाने मामला

बरेली। बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में तैनात एक सिपाही ने गुरुवार शाम अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अचानक हुई इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई।
मूलरूप से मेरठ जिले के फलावदा गांव खाता निवासी 26 वर्षीय शिवकुमार पुत्र बृजपाल, वर्ष 2023 से बिथरी चैनपुर थाने में तैनात था। वह थाने से थोड़ी दूरी पर भूरे कश्यप के मकान में किराए पर रह रहा था। उसी मकान में अन्य पुलिसकर्मी भी अलग-अलग कमरों में रहते हैं।
गुरुवार शाम जब साथी सिपाही उसे बुलाने पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांककर देखा गया तो शिवकुमार पंखे से गमछे के सहारे लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। तुरंत थाने में हड़कंप मच गया और अधिकारियों को सूचना दी गई।
मौके पर थाना प्रभारी समेत पुलिस टीम पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, शिवकुमार की तीन दिन पहले ही सगाई हुई थी। घर से लौटने के बाद से वह गुमसुम और उदास रहने लगा था। हालांकि, आत्महत्या की असली वजह अभी सामने नहीं आई है।
घटना की सूचना पर एसपी सिटी मानुष पारीक भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस कारणों की तलाश में जुटी है और परिवार से बातचीत कर घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं मृतक सिपाही के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।