सरिया-सीमेंट व्यापारी को ठेकेदार ने लगाया 2.78 लाख का चूना, बंद अकाउंट का चेक देकर हुआ फरार, जाने क्या है पूरा मामला

अरोड़ा ने बार-बार फोन कर वायदा किया कि दुकान पर आकर भुगतान करेंगे। इसी बीच बंसी नगला मढ़ीनाथ रोड पर 100 बोरी सीमेंट भेजी गई, जिसकी कुल राशि 39 हजार रुपये थी। आरोपी ने पहले 35 हजार रुपये ही दिए और बाकी की रकम अगले दिन देने का वायदा किया। इसके बाद 24 बंडल सरिया भेजने के लिए कहा गया और भुगतान चेक से करने का दावा किया। लेकिन बाद में अरोड़ा ने कहा कि चेक मत लगाइए, भुगतान नगद करेंगे।