सरिया-सीमेंट व्यापारी को ठेकेदार ने लगाया 2.78 लाख का चूना, बंद अकाउंट का चेक देकर हुआ फरार, जाने क्या है पूरा मामला

बरेली। शहर के सरिया-सीमेंट कारोबारी प्रवीण गोयल को ठेकेदार गगन अरोड़ा उर्फ अजय अरोड़ा ने फर्जी चेक देकर लाखों रुपये का चूना लगा दिया। प्रवीण गोयल के अनुसार अरोड़ा ने करीब 2,78,532 रुपये का सीमेंट और सरिया अलग-अलग निर्माण स्थलों पर मंगवाया और भुगतान के बहाने पीड़ित को ठगा। पीड़ित ने प्रेमनगर थाने में अरोड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
गोयल बिल्ट के मालिक प्रवीण गोयल ने बताया कि दिसंबर 2024 में अरोड़ा उनकी दुकान पर आया और खुद को बिल्डर ठेकेदार बताकर विभिन्न निर्माण स्थलों के लिए सीमेंट और सरिया खरीदने को कहा। आरोपी ने बंसी नगला, अशोक नगर, बिहारीपुर और कोहाड़ापीर में निर्माण कार्य का हवाला देते हुए माल भेजवाया। बिहारीपुर के माल का भुगतान लेबर से लिया गया, लेकिन कोहाड़ापीर के पास भेजे गए 3,600 रुपये का भुगतान नहीं किया गया।
अरोड़ा ने बार-बार फोन कर वायदा किया कि दुकान पर आकर भुगतान करेंगे। इसी बीच बंसी नगला मढ़ीनाथ रोड पर 100 बोरी सीमेंट भेजी गई, जिसकी कुल राशि 39 हजार रुपये थी। आरोपी ने पहले 35 हजार रुपये ही दिए और बाकी की रकम अगले दिन देने का वायदा किया। इसके बाद 24 बंडल सरिया भेजने के लिए कहा गया और भुगतान चेक से करने का दावा किया। लेकिन बाद में अरोड़ा ने कहा कि चेक मत लगाइए, भुगतान नगद करेंगे।
प्रवीण गोयल ने बताया कि जब उन्होंने सरिया भेजी, तो उसका भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी ठेकेदार दुकान पर पहुंचा और 150 सीमेंट की बोरी ले गया। जांच में यह भी पता चला कि जहां-जहां माल पहुंचाया गया, वहां कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था और ठेकेदार ने झूठ बोलकर माल मंगवाया। गोयल ने बताया कि अरोड़ा ने कई बार चेक दिए, लेकिन उनका खाता कई साल पहले ही बंद हो चुका था।
पीड़ित ने सीओ प्रथम आशुतोष शिवम को शिकायती पत्र देकर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीओ प्रथम के आदेश के बाद प्रेमनगर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।