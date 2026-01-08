‘मुसलमानों को गुमराह कर रहे अखिलेश यादव’, मौलाना बोले- किसी भी मुसलमान का वोट नहीं कटा

बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, '' भारत के चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को सही करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। कई राज्यों में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया है। मृत वोटर्स के नाम हटा दिए गए। सही वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने के लिए डुप्लीकेट एंट्री को ठीक किया गया। अपडेटेड लिस्ट का पहला ड्राफ्ट अब जारी कर दिया गया है। यह तारीफ के काबिल है कि चुनाव आयोग ने यह काम जिम्मेदारी से किया है।''