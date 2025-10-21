खेत में खून से लथपथ मिला किसान का शव, सिर पर वार कर की गई हत्या, दिवाली की रात से था लापता

जानकारी के मुताबिक, किसान राम प्रकाश सोमवार रात दिवाली की पूजा के बाद रोज की तरह खेत पर फसल की रखवाली करने गए थे। परिवार ने बताया कि वह हर दिन खेत पर ही रहते थे, इसलिए किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था। सुबह जब एक ग्रामीण ने खेत में उनका शव पड़ा देखा तो गांव में हड़कंप मच गया।