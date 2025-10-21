खेत में खून से लथपथ मिला किसान का शव, सिर पर वार कर की गई हत्या, दिवाली की रात से था लापता

बदायूं। उघैती थाना क्षेत्र के गांव कोठा में मंगलवार सुबह एक किसान का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी 60 वर्षीय राम प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, किसान राम प्रकाश सोमवार रात दिवाली की पूजा के बाद रोज की तरह खेत पर फसल की रखवाली करने गए थे। परिवार ने बताया कि वह हर दिन खेत पर ही रहते थे, इसलिए किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था। सुबह जब एक ग्रामीण ने खेत में उनका शव पड़ा देखा तो गांव में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और रो-रोकर उनका बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया है, जिससे उनकी मौत हुई।
घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
