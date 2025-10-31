सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय सभा का भव्य आयोजन, मेधावी बच्चों और बुजुर्गों को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह गंगवार ने किया। इस मौके पर प्रेम शंकर गंगवार, रामऔतार गंगवार, आलोक गंगवार, आरसी लाल, मनोज बाबू गंगवार, देश दीपक गंगवार, अरविंद पटेल, डॉ. उग्रसेन गंगवार, अमित गंगवार, खेमेन्द्र पाल सिंह, मनोहर लाल गंगवार, भद्रपाल गंगवार, राजेश गंगवार, युधिष्ठर प्रसाद गंगवार, कृष्ण पाल सिंह, वीरेश कुमार गंगवार, शक्ति सिंह राठौर, भानु प्रताप गंगवार, डॉ. डी.पी. गंगवार अध्यक्ष निर्वाचित आईएमए, योगेश पटेल ब्लॉक प्रमुख भोजीपुरा, गोपाल कृष्ण गंगवार ब्लॉक प्रमुख मीरगंज, डॉ हरिशंकर गंगवार चेयरमैन सरदार पटेल ग्रुप आफ़ इंस्टीट्यूटसंस, मनोहर सिंह पटेल जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अनुज गंगवार ज़िलाध्यक्ष अपना दल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।