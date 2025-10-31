Patrika LogoSwitch to English

बरेली

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय सभा का भव्य आयोजन, मेधावी बच्चों और बुजुर्गों को किया गया सम्मानित

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को कुर्मी क्षत्रिय सभा ने ब्रह्मपुरा स्थित सरदार पटेल स्मारक छात्रावास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर समाज के मेधावी छात्रों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 31, 2025

बरेली। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को कुर्मी क्षत्रिय सभा ने ब्रह्मपुरा स्थित सरदार पटेल स्मारक छात्रावास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर समाज के मेधावी छात्रों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। समारोह में समाज के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की भारी मौजूदगी रही।

मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो योगदान दिया, वह सदैव याद रखा जाएगा। समाज को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत पटेल, विधायक डॉ. एम.पी. आर्य, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह गंगवार (वीरू), अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्रुति गंगवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ऐबरन कुमार गंगवार, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार और नरेन्द्र पाल सिंह गंगवार, सरदार पटेल स्मारक समिति बरेली अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीएल गंगवार, समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इस मौके पर सरदार पटेल स्मारिका का विमोचन किया गया। कुर्मी क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष केपी सेन गंगवार ने बताया कि संगठन समाज के उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समारोह के दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाईस्कूल के 20, यूपी बोर्ड हाईस्कूल के 23, विश्वविद्यालय स्तरीय 19, सीबीएसई इंटर के 10 और यूपी बोर्ड इंटर के 4 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के चार छात्रों को पांच–पांच हजार का नकद राशि दी। वहीं 20 सुपर सीनियर सिटीजन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह गंगवार ने किया। इस मौके पर प्रेम शंकर गंगवार, रामऔतार गंगवार, आलोक गंगवार, आरसी लाल, मनोज बाबू गंगवार, देश दीपक गंगवार, अरविंद पटेल, डॉ. उग्रसेन गंगवार, अमित गंगवार, खेमेन्द्र पाल सिंह, मनोहर लाल गंगवार, भद्रपाल गंगवार, राजेश गंगवार, युधिष्ठर प्रसाद गंगवार, कृष्ण पाल सिंह, वीरेश कुमार गंगवार, शक्ति सिंह राठौर, भानु प्रताप गंगवार, डॉ. डी.पी. गंगवार अध्यक्ष निर्वाचित आईएमए, योगेश पटेल ब्लॉक प्रमुख भोजीपुरा, गोपाल कृष्ण गंगवार ब्लॉक प्रमुख मीरगंज, डॉ हरिशंकर गंगवार चेयरमैन सरदार पटेल ग्रुप आफ़ इंस्टीट्यूटसंस, मनोहर सिंह पटेल जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अनुज गंगवार ज़िलाध्यक्ष अपना दल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

