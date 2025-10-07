भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, 40 से अधिक झांकियों में दिखा देशभक्ति का रंग

बरेली। भगवान महर्षि वाल्मीकि की 131वीं जयंती पर मंगलवार को शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। नई बस्ती स्थित प्राचीन वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई यह ऐतिहासिक यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सिटी सब्जी मंडी में संपन्न हुई। शोभायात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता, सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का संदेश देना रहा।
कार्यक्रम का नेतृत्व अंशु आर्य ने किया, जबकि संयोजन की जिम्मेदारी मनोज भारती ने निभाई। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभायात्रा चमन मठिया, किशोर बाजार, नावलटी, कालीबाड़ी, श्यामतगंज और ईंटपजाय चौराहा जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरी। समापन ब्रह्मपुरा नई बस्ती में आयोजित वार्षिक वाल्मीकि मेले में हुआ।
इस वर्ष की शोभायात्रा में 40 से अधिक आकर्षक झांकियां शामिल थीं, जिनमें देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलकी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर आधारित झांकियों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जीवंत कर दिया। चंदौसी से आई काली माता की झांकी और काली अखाड़े के शारीरिक प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया।
पूरे आयोजन के दौरान अस्त्र-शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा, जिससे शोभायात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में सम्पन्न हुई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और पुलिस बल लगातार निगरानी में रहा। समाज के विभिन्न वर्गों के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य उपस्थित लोगों में योगेश कुमार बंटी, विशाल सिंह, बिंदु, अजय रत्नाकर, हरीश बाबू वाल्मीकि, हरि सिंह वरदान, अमरीश कठेरिया, प्रभात कुमार, अंकित आर्य और सिद्धार्थ सिंह शामिल रहे।
