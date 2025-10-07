भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, 40 से अधिक झांकियों में दिखा देशभक्ति का रंग

पूरे आयोजन के दौरान अस्त्र-शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा, जिससे शोभायात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में सम्पन्न हुई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और पुलिस बल लगातार निगरानी में रहा। समाज के विभिन्न वर्गों के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य उपस्थित लोगों में योगेश कुमार बंटी, विशाल सिंह, बिंदु, अजय रत्नाकर, हरीश बाबू वाल्मीकि, हरि सिंह वरदान, अमरीश कठेरिया, प्रभात कुमार, अंकित आर्य और सिद्धार्थ सिंह शामिल रहे।