तेज रफ्तार पिकअप ने 5 साल के मासूम को रौंदा, अस्पताल में मौत, चालक मौके से फरार, जाने मामला

बदायूं। घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरु कर दी है।
कादरचौक थाना क्षेत्र के कैथोला गांव निवासी में देवसिंह का पांच वर्षीय पुत्र चमन उर्फ शशिकांत शनिवार सुबह घर के बाहर सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार पिकअप गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी। सड़क पर अचानक बच्चा सामने आ जाने से टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है।
हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिकअप वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।