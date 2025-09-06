तेज रफ्तार पिकअप ने 5 साल के मासूम को रौंदा, अस्पताल में मौत, चालक मौके से फरार, जाने मामला

कादरचौक थाना क्षेत्र के कैथोला गांव निवासी में देवसिंह का पांच वर्षीय पुत्र चमन उर्फ शशिकांत शनिवार सुबह घर के बाहर सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।