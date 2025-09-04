नहर की खुदाई में मिला अंग्रेजों का सौ साल पुराना भाप से चलने वाला ट्रैक्टर, इंजीनियर भी दंग

बरेली। रुहेलखंड नहर विभाग की खुदाई में ऐसा अद्भुत नजारा सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। झाड़ियों और घास-फूस के बीच दबा पड़ा अंग्रेजों के जमाने का सौ साल पुराना भाप से चलने वाला ट्रैक्टर निकला। कभी खेतों की गहरी जुताई करने वाला और नहर व सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला यह ऐतिहासिक ट्रैक्टर अब विभाग की शान बनने जा रहा है।