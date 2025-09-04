Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

नहर की खुदाई में मिला अंग्रेजों का सौ साल पुराना भाप से चलने वाला ट्रैक्टर, इंजीनियर भी दंग

रुहेलखंड नहर विभाग की खुदाई में ऐसा अद्भुत नजारा सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। झाड़ियों और घास-फूस के बीच दबा पड़ा अंग्रेजों के जमाने का सौ साल पुराना भाप से चलने वाला ट्रैक्टर निकला।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 04, 2025

बरेली। रुहेलखंड नहर विभाग की खुदाई में ऐसा अद्भुत नजारा सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। झाड़ियों और घास-फूस के बीच दबा पड़ा अंग्रेजों के जमाने का सौ साल पुराना भाप से चलने वाला ट्रैक्टर निकला। कभी खेतों की गहरी जुताई करने वाला और नहर व सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला यह ऐतिहासिक ट्रैक्टर अब विभाग की शान बनने जा रहा है।

◼ कबाड़ समझा, लेकिन निकला इंजीनियरिंग का चमत्कार

रुहेलखंड नहर खंड-3 के सहायक अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि डिवीजन ऑफिस के पीछे खोदाई के दौरान लोहे की एक आकृति दिखाई दी। शुरू में इसे कबाड़ समझा गया, लेकिन करीब जाकर देखा तो चौंक गए। यह अंग्रेजी हुकूमत का असली इंजीनियरिंग करिश्मा था। सूचना तत्कालीन अधिशासी अभियंता नवीन कुमार को दी गई।

◼ नए अधिशासी अभियंता ने निकलवाया बाहर

इस बीच विभाग में तबादले की प्रक्रिया हुई और नए अधिशासी अभियंता सर्वेश चंद्र ने पदभार संभाला। उन्होंने अधीक्षण अभियंता त्रयम्बक त्रिपाठी के निर्देश पर क्रेन बुलाकर इस दुर्लभ धरोहर को बाहर निकलवाया। मिट्टी और झाड़ियों में दबा यह ट्रैक्टर धीरे-धीरे अपनी असली शक्ल में सामने आया।

◼ खेतों और नहर निर्माण में होता था इस्तेमाल

अधिकारियों के मुताबिक, अंग्रेजों के जमाने में भाप से चलने वाला यह ट्रैक्टर खेतों की गहरी जुताई, अनाज की थ्रेसिंग और नहर व सड़क निर्माण में भारी सामान ढोने जैसे कामों में उपयोग किया जाता था। यह उस दौर की बड़ी तकनीकी क्रांति माना जाता था।

◼ अब बनेगा धरोहर का प्रतीक

विभाग की योजना है कि इस इंजन को साफ-सुथरा और रंगरोगन कर केंट स्थित निरीक्षण भवन में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ब्रिटिश दौर की इस तकनीक को नजदीक से देख सकें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 09:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नहर की खुदाई में मिला अंग्रेजों का सौ साल पुराना भाप से चलने वाला ट्रैक्टर, इंजीनियर भी दंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट