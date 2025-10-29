प्रेम विवाह का खौफनाक अंत… पत्नी की गला रेतकर हत्या, लूट दिखाने के लिए घर पर लगाया ताला, पति-देवर हिरासत में

घटनास्थल पर पहुंचे एसपी उत्तरी व मृतका अनीता (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। नवाबगंज में प्रेम विवाह का अंजाम दर्दनाक निकला। शादी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि पति ने ही पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को लूट की कहानी दिखाने के लिए आरोपी ने घर पर ताला जड़ दिया, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी चालाकी खुल गई। पुलिस ने मौके से बेड के नीचे से महिला का खून से लथपथ शव और पास ही पड़ा रक्तरंजित हंसिया बरामद किया।
वारदात ओम सिटी कॉलोनी, हरदुआ गांव के सामने की है। हाफिजगंज के कमुआ गांव निवासी अनिल ने पिछले साल नवंबर में अनीता से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों अनिल के छोटे भाई सचिन के साथ कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगे थे। अनिल मिट्टी ढुलाई का काम करता था, जबकि सचिन मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता था।
मंगलवार सुबह दोनों भाई काम पर निकले थे। शाम को लौटे तो घर के बाहर ताला लटकता मिला। पत्नी का फोन बंद था। शक हुआ तो अनिल ने ताला तोड़ा और अंदर घुसा तो बेड के पास खून से सनी पत्नी की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की बारीकी से जांच की। शव के पास पड़ा हंसिया देखकर साफ हुआ कि वारदात को बेहद करीब से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि कमरे में संघर्ष के निशान थे और हंसिया की नोंक भी मुड़ी हुई थी, जिससे साफ है कि अनीता ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी।
घटना की जानकारी मिलते ही अनीता के मायके वाले मौके पर पहुंचे। भाई चंद्रपाल ने बहनोई अनिल, देवर सचिन, सास-ससुर और एक अन्य पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पांचों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पति और देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस पूछताछ में अनिल ने कहा कि वह सुबह काम पर गया था और लौटने पर घटना का पता चला। लेकिन जांच में कई बातें संदिग्ध मिलीं। दोपहर में अनीता की मां ने जब फोन न उठने पर अनिल को कॉल किया था, तो उसने न तो पत्नी को फोन लगाया और न ही घर लौटकर देखा। आमतौर पर वह दिन में कई बार घर आता-जाता था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अनीता शादी से पहले अनिल के फुफेरे भाई की साली थी। दोनों करीब चार साल से संपर्क में थे और पिछले साल नवंबर में परिवार की सहमति से शादी हुई थी। परिजनों का कहना है कि अनिल के किसी दूसरी महिला से संबंध थे, जिसका अनीता विरोध करती थी। इससे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे।
पुलिस को मिले सुरागों से पता चला कि अनीता शारीरिक रूप से काफी मजबूत थी और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी। घर में बिखरा सामान और मुड़ा हुआ हंसिया बताता है कि उसने आखिरी सांस तक हमलावर से मुकाबला किया। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शुरुआती जांच में पति की भूमिका संदिग्ध है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
