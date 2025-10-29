प्रेम विवाह का खौफनाक अंत… पत्नी की गला रेतकर हत्या, लूट दिखाने के लिए घर पर लगाया ताला, पति-देवर हिरासत में

मंगलवार सुबह दोनों भाई काम पर निकले थे। शाम को लौटे तो घर के बाहर ताला लटकता मिला। पत्नी का फोन बंद था। शक हुआ तो अनिल ने ताला तोड़ा और अंदर घुसा तो बेड के पास खून से सनी पत्नी की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की बारीकी से जांच की। शव के पास पड़ा हंसिया देखकर साफ हुआ कि वारदात को बेहद करीब से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि कमरे में संघर्ष के निशान थे और हंसिया की नोंक भी मुड़ी हुई थी, जिससे साफ है कि अनीता ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी।