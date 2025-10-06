प्रेम कहानी का दुखद अंत: पेड़ पर लटके मिले युवक और किशोरी के शव, एक ही रस्सी से बंधा था फंदा

फरीदपुर इलाके में सोमवार सुबह खेतों में काम करने पहुंचे ग्रामीणों की नजर पेड़ पर लटके दो शवों पर पड़ी। देखने वालों के होश उड़ गए — युवक और किशोरी एक ही रस्सी से फंदे पर लटके हुए थे। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। less than 1 minute read