प्रेम कहानी का दुखद अंत: पेड़ पर लटके मिले युवक और किशोरी के शव, एक ही रस्सी से बंधा था फंदा

बरेली। फरीदपुर इलाके में सोमवार सुबह खेतों में काम करने पहुंचे ग्रामीणों की नजर पेड़ पर लटके दो शवों पर पड़ी। देखने वालों के होश उड़ गए — युवक और किशोरी एक ही रस्सी से फंदे पर लटके हुए थे। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई।
ग्रामीणों ने बताया कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और करीब एक हफ्ते से लापता थे। किशोरी के परिजनों ने 27 सितंबर को युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। तब से पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी, लेकिन सोमवार को दोनों के शव खेत में पेड़ पर फंदे से लटके मिले।
मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में दोनों शवों के सड़ने की स्थिति में होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत दो से तीन दिन पहले हुई होगी। पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं, कोई इसे प्रेम प्रसंग में आत्महत्या बता रहा है, तो कोई इसे साजिश मान रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। फरीदपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो सकेगी। वहीं, गांव में पूरे दिन दहशत और सन्नाटा पसरा रहा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
