सामूहिक विवाह में उमड़ा स्नेह, गरीब परिवारों की बेटियाँ बनीं दुल्हन… 349 ने लिए फेरे… 136 का हुआ निकाह

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को बरेली कॉलेज मैदान में भव्य समारोह में 485 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा। बेटियों के हाथ पीले होने की खुशी में पूरा परिसर शहनाइयों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देकर सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 28, 2025

बरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को बरेली कॉलेज मैदान में भव्य समारोह में 485 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा। बेटियों के हाथ पीले होने की खुशी में पूरा परिसर शहनाइयों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देकर सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं।

समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में जिले के विभिन्न विकासखंडों आलमपुर जाफराबाद, मझगवां, रामनगर, बहेड़ी, रिछा, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज, शेरगढ़ और कई नगर निकायों के जोड़े शामिल हुए। हिंदू रीति से 349 जोड़ों ने पवित्र अग्नि के फेरे लिए, वहीं 136 मुस्लिम जोड़ों का काजी ने निकाह पढ़वाया। जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मिली सौगात

समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, विधायक बिथरी चैनपुर डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सरकार की इस पहल को गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया।

हर जोड़े को मिले 24 उपहार

सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए साड़ी, पायल, बिछिया, प्रेशर कुकर, डिनर सेट, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, ट्रॉली बैग, प्रेस, गद्दे, तकिया, डबल बेडशीट और वर के वस्त्र सहित कुल 24 सामान दिए गए। बारातियों और परिजनों के लिए भोजन की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी।

हर बेटी के सम्मान का संकल्प: जनप्रतिनिधि

जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज हजारों बेटियों का विवाह गरिमामय तरीके से हो रहा है। विधायक बिथरी चैनपुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर गरीब परिवार की बेटी की चिंता करते हैं, इसलिए यह आयोजन निरंतर हो रहे हैं। विधायक कैंट ने इसे पुण्य कार्य बताते हुए नवदंपतियों के सुखी भविष्य की कामना की।

अधिकारियों ने संभाली जिम्मेदारी

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयारी से लेकर आयोजन तक हर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सरकारी योजना के इस भव्य आयोजन ने न केवल गरीब परिवारों की बेटियों के जीवन में नई खुशियां भरीं, बल्कि सामाजिक समरसता की सुंदर मिसाल भी पेश की।

