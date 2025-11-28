सामूहिक विवाह में उमड़ा स्नेह, गरीब परिवारों की बेटियाँ बनीं दुल्हन… 349 ने लिए फेरे… 136 का हुआ निकाह

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयारी से लेकर आयोजन तक हर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सरकारी योजना के इस भव्य आयोजन ने न केवल गरीब परिवारों की बेटियों के जीवन में नई खुशियां भरीं, बल्कि सामाजिक समरसता की सुंदर मिसाल भी पेश की।