पटाखा बाजार में सिपाही और युवकों में मारपीट, स्कूटी को लेकर हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सिपाही मनीष ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि दोनों आरोपियों ने उनके सरकारी काम में बाधा डाली और ड्यूटी करने से रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना रामलीला मार्ग पर पटाखा बाजार के पास हुई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अजय पाल और अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।