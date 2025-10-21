पटाखा बाजार में सिपाही और युवकों में मारपीट, स्कूटी को लेकर हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पीलीभीत। अस्थाई पटाखा बाजार के अंदर स्कूटी लेकर जाने के विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी और दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिसका 16 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही मनीष कुमार सुबह करीब 11:15 बजे रामलीला मार्ग पटाखा बाजार गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान आवास विकास निवासी अजय पाल और अमित कुमार स्कूटी लेकर रामलीला मैदान में जाने की जिद करने लगे। सिपाही ने दोनों को मना किया तो आरोपियों ने उनकी बात नहीं मानी और बहस के दौरान हाथापाई कर दी।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले सिपाही मनीष कुमार ने युवक को थप्पड़ मारा। इसके बाद युवक ने पलटवार किया और दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती रही। वीडियो में बीच-बचाव करते हुए एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।
सिपाही मनीष ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि दोनों आरोपियों ने उनके सरकारी काम में बाधा डाली और ड्यूटी करने से रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी घटना रामलीला मार्ग पर पटाखा बाजार के पास हुई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अजय पाल और अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
