जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप, जाने मामला

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित जिला जेल में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान क्योलड़िया थाना क्षेत्र के प्रताप सिंह के रूप में हुई है। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
परिजनों का कहना है कि प्रताप सिंह पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनकी मौत की सूचना मिलने से वे हैरान हैं। शाम करीब सात बजे जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की।
वहीं, पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
मृतक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। गांव में भी शोक की लहर है।
