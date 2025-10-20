जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप, जाने मामला

बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित जिला जेल में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान क्योलड़िया थाना क्षेत्र के प्रताप सिंह के रूप में हुई है। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। less than 1 minute read