37 करोड़ पौधे एक दिन में लगाकर रचा रिकॉर्ड, अब उद्योगों और किसानों को जोड़ने की तैयारी, जाने

प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले आठ–दस सालों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अलग होने के बाद प्रदेश का वन क्षेत्र सिर्फ 6 फीसदी रह गया था, जिसे अब बढ़ाकर 9.96 फीसदी तक पहुंचा दिया गया है। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि 2012 से 2017 तक 26 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जबकि इस साल अकेले एक दिन में 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अधिक पौधारोपण से किसानों को लकड़ी का अच्छा मूल्य मिलेगा और काष्ठ-आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होगा। मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि प्लाईवुड उद्योग की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने किसानों को पौधे भी भेंट किए।