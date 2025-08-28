विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक, वन मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास, बोले- जल्द पूरे करें अधूरे प्रोजेक्ट

डॉ. अरुण कुमार ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पेड़ लगाए गए हैं, उनका रखरखाव नियमित होना चाहिए। साथ ही 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक 7,500 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए गड्ढे खुदवाने और ट्री गार्ड लगाने की तैयारी पहले से कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जाएं, ताकि बड़े होकर ग्रामीणों को फल भी मिलें। साथ ही लोगों को अपने-अपने घरों और आस-पड़ोस में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे हरियाली बढ़े और कटान पर रोक लगे।