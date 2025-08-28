विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक, वन मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास, बोले- जल्द पूरे करें अधूरे प्रोजेक्ट

बरेली। स्मार्ट सिटी और नाथ नगरी के नाम से पहचान बना रहे बरेली में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर गुरुवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक की। मंत्री ने साफ कहा जो काम अधूरे हैं उन्हें तय समय पर पूरा किया जाए और जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, उन्हें तुरंत विभाग को सौंप दिया जाए।
मंत्री ने इस दौरान शिकायत निस्तारण की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के समाधान में बरेली पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। यह गर्व की बात है, और अब इस रफ्तार को और बेहतर करना होगा।
डॉ. अरुण कुमार ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पेड़ लगाए गए हैं, उनका रखरखाव नियमित होना चाहिए। साथ ही 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक 7,500 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए गड्ढे खुदवाने और ट्री गार्ड लगाने की तैयारी पहले से कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जाएं, ताकि बड़े होकर ग्रामीणों को फल भी मिलें। साथ ही लोगों को अपने-अपने घरों और आस-पड़ोस में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे हरियाली बढ़े और कटान पर रोक लगे।
बैठक में यूनानी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ विद्युतीकरण का काम बचा है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, नगर आयुक्त संजय कुमार मौर्य, वीसीबीडीए के मणिकंदन ए., सीडीओ देवयानी और प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी मौजूद रहे।