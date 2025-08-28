Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक, वन मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास, बोले- जल्द पूरे करें अधूरे प्रोजेक्ट

स्मार्ट सिटी और नाथ नगरी के नाम से पहचान बना रहे बरेली में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर गुरुवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक की। मंत्री ने साफ कहा जो काम अधूरे हैं उन्हें तय समय पर पूरा किया जाए और जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, उन्हें तुरंत विभाग को सौंप दिया जाए।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 28, 2025

बैठक के दौरान मौजूद वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, डीएम, नगर आयुक्त व अन्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। स्मार्ट सिटी और नाथ नगरी के नाम से पहचान बना रहे बरेली में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर गुरुवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक की। मंत्री ने साफ कहा जो काम अधूरे हैं उन्हें तय समय पर पूरा किया जाए और जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, उन्हें तुरंत विभाग को सौंप दिया जाए।

मंत्री ने इस दौरान शिकायत निस्तारण की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के समाधान में बरेली पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। यह गर्व की बात है, और अब इस रफ्तार को और बेहतर करना होगा।

पौधारोपण अभियान की तैयारी

डॉ. अरुण कुमार ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पेड़ लगाए गए हैं, उनका रखरखाव नियमित होना चाहिए। साथ ही 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक 7,500 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए गड्ढे खुदवाने और ट्री गार्ड लगाने की तैयारी पहले से कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा फलदार पौधे लगाए जाएं, ताकि बड़े होकर ग्रामीणों को फल भी मिलें। साथ ही लोगों को अपने-अपने घरों और आस-पड़ोस में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे हरियाली बढ़े और कटान पर रोक लगे।

यूनानी मेडिकल कॉलेज का काम फाइनल स्टेज पर

बैठक में यूनानी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठा। अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ विद्युतीकरण का काम बचा है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, नगर आयुक्त संजय कुमार मौर्य, वीसीबीडीए के मणिकंदन ए., सीडीओ देवयानी और प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक, वन मंत्री ने लगाई अफसरों की क्लास, बोले- जल्द पूरे करें अधूरे प्रोजेक्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.