आईवीआरआई के पास तेज रफ्तार कार पलटी, महिला की मौके पर मौत, तीन की हालत गंभीर

दुर्घटनास्थल पर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। पुलिस के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा रुकी। हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज मिलने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुर्घटना कैसे हुई।