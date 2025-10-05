विश्वास, सेवा और समर्पण के प्रतीक, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च में नए पास्टर का भव्य स्वागत, जाने कौन है ये शख्सियत

रेव. सचिन रॉबिन्सन न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, युवाओं और जरूरतमंदों के हितों के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। चर्च के कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता तक वे हमेशा समाज में एकता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चर्च केवल प्रार्थना का स्थल नहीं, बल्कि समाजसेवा, प्रेम और करुणा का केंद्र है। मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति यहां से प्रेरणा और सकारात्मकता लेकर जाए। उनकी यह बात सुनकर श्रद्धालुओं ने “आमेन” के स्वर में उनका साथ दिया।