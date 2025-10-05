विश्वास, सेवा और समर्पण के प्रतीक, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च में नए पास्टर का भव्य स्वागत, जाने कौन है ये शख्सियत

बदायूं। रविवार का दिन सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च बदायूं के लिए इतिहास लिख गया। नए पास्टर इंचार्ज एवं डी.एस. बदायूं रेव. सचिन रॉबिन्सन जब अपने परिवार के साथ चर्च पहुंचे, तो स्वागत ऐसा हुआ मानो समर्पण और प्रेम की बयार पूरे परिसर में बह उठी हो। पत्नी श्वेता रॉबिन्सन और बेटों अनमोल व अभिषिक्त के साथ जैसे ही उन्होंने प्रांगण में कदम रखा, श्रद्धालुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की वर्षा से उनका अभिनंदन किया।
पास्ट्रेट कमेटी के सभी सदस्यों ने फूल-मालाओं और शुभकामनाओं के साथ नए पास्टर का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के वातावरण में हुआ। इस अवसर पर डारविन डेविड ने बुके भेंट कर रेव. सचिन रॉबिन्सन को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में चर्च नई ऊंचाइयों को छुएगा।
रेव. सचिन रॉबिन्सन न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, युवाओं और जरूरतमंदों के हितों के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। चर्च के कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता तक वे हमेशा समाज में एकता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चर्च केवल प्रार्थना का स्थल नहीं, बल्कि समाजसेवा, प्रेम और करुणा का केंद्र है। मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति यहां से प्रेरणा और सकारात्मकता लेकर जाए। उनकी यह बात सुनकर श्रद्धालुओं ने “आमेन” के स्वर में उनका साथ दिया।
पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, श्रद्धा और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। सामूहिक प्रार्थना के साथ समारोह का समापन हुआ, जिसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और नए अध्याय की शुरुआत का आशीर्वाद साझा किया।
रेव. सचिन रॉबिन्सन के आगमन ने न केवल सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च में नई ऊर्जा भरी, बल्कि बदायूं के ईसाई समुदाय में भी उत्साह और एकजुटता का संदेश दिया। लोगों का कहना था कि रेव. सचिन सिर्फ पास्टर नहीं, समाज के सच्चे सेवक हैं। उनकी सोच, उनका समर्पण और उनकी विनम्रता ही उन्हें खास बनाती है।”
