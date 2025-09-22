पैसों के लालच में दर्जी बना तस्कर, साथी संग 60 लाख की अफीम–स्मैक के साथ गिरफ्तार, कबूला ये सच

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि साजिद शीशगढ़ का रहने वाला है। पहले दर्जी का काम करता था, लेकिन नन्हें नामक तस्कर के संपर्क में आने के बाद उसने नशे का धंधा शुरू कर दिया। अच्छे पैसे कमाने के बाद उसने बरेली के फईक एन्क्लेव में तीन मंजिला मकान भी बना लिया। वहीं दूसरा आरोपी रेहान बहेड़ी का है और पहले भी दो बार एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। दोनों मिलकर झारखंड और मणिपुर से अफीम–स्मैक मंगाते और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तराखंड तक सप्लाई करते थे।