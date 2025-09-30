मौलाना तौकीर के दामाद का भवन सील करने पहुंची टीम, हंगामे के बाद दोनों भाई हिरासत में, जाने पूरा मामला

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुर्खा बानखाना में बुधवार को उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब बीडीए और नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मन्नानी मियां के दामाद मौसीन हसन खान के भवन को सील करने पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। मौसीन हसन खान ने स्टे ऑर्डर दिखाकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उनके भाई भी आ पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। बीडीए की टीम के सामने दोनों भाइयों ने जमकर विरोध किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौसीन हसन खान और उनके भाई को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।
दरअसल, मौसीन हसन खान का भवन लंबे समय से विवादों में था। आरोप है कि यहां अवैध निर्माण हुआ है और नियमों की अनदेखी की गई है। कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भवन को वैध नहीं कराया गया, जिसके बाद बुधवार को बीडीए और नगर निगम ने मिलकर सीलिंग की कार्रवाई की। हिरासत में लिए जाने के बाद मौसीन हसन खान ने मीडिया से कहा हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे साथ यह कार्रवाई की जा रही है। यह इंसाफ नहीं है।” उनके इस बयान से मौके पर मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।
कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव का माहौल जरूर बना, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी स्थिति काबू में रखी। टीम ने आखिरकार भवन को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी। लोगों में इस कार्रवाई को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ इसे प्रशासन की सख्ती और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे विवादास्पद बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है।
