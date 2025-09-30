मौलाना तौकीर के दामाद का भवन सील करने पहुंची टीम, हंगामे के बाद दोनों भाई हिरासत में, जाने पूरा मामला

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुर्खा बानखाना में बुधवार को उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब बीडीए और नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मन्नानी मियां के दामाद मौसीन हसन खान के भवन को सील करने पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। मौसीन हसन खान ने स्टे ऑर्डर दिखाकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उनके भाई भी आ पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। बीडीए की टीम के सामने दोनों भाइयों ने जमकर विरोध किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौसीन हसन खान और उनके भाई को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।