मौलाना तौकीर के दामाद का भवन सील करने पहुंची टीम, हंगामे के बाद दोनों भाई हिरासत में, जाने पूरा मामला

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुर्खा बानखाना में बुधवार को उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब बीडीए और नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मन्नानी मियां के दामाद मौसीन हसन खान के भवन को सील करने पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Sep 30, 2025

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुर्खा बानखाना में बुधवार को उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब बीडीए और नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मन्नानी मियां के दामाद मौसीन हसन खान के भवन को सील करने पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। मौसीन हसन खान ने स्टे ऑर्डर दिखाकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उनके भाई भी आ पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। बीडीए की टीम के सामने दोनों भाइयों ने जमकर विरोध किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौसीन हसन खान और उनके भाई को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।

दरअसल, मौसीन हसन खान का भवन लंबे समय से विवादों में था। आरोप है कि यहां अवैध निर्माण हुआ है और नियमों की अनदेखी की गई है। कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भवन को वैध नहीं कराया गया, जिसके बाद बुधवार को बीडीए और नगर निगम ने मिलकर सीलिंग की कार्रवाई की। हिरासत में लिए जाने के बाद मौसीन हसन खान ने मीडिया से कहा हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे साथ यह कार्रवाई की जा रही है। यह इंसाफ नहीं है।” उनके इस बयान से मौके पर मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।

कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव का माहौल जरूर बना, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी स्थिति काबू में रखी। टीम ने आखिरकार भवन को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी। लोगों में इस कार्रवाई को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ इसे प्रशासन की सख्ती और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे विवादास्पद बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है।

संबंधित विषय:

crime news

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 04:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मौलाना तौकीर के दामाद का भवन सील करने पहुंची टीम, हंगामे के बाद दोनों भाई हिरासत में, जाने पूरा मामला

बड़ी खबरें

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तौकीर के इशारे पर पथराव करने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश ताजिम दबोचा, अब तक 72 पहुंचे सलाखों के पीछे

बरेली

एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई: नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जाने

बरेली

बरेली दंगा: तौकीर रजा के करीबी सपा पार्षद पर गिरी गाज, अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर, बरातघर और दुकान सील

बरेली

बाबा का बुलडोजर: मौलाना तौकीर के करीबियों की आठ अवैध संपत्तियां चिह्नित, फाइक एनक्लेव बना साजिशों का अड्डा

बरेली

बरेली में बड़ी कार्रवाई: नदीम के बाद डॉ. नफीस भी गिरफ्तार, 74 दुकानें सील, मौलाना के आईएमसी दफ्तर पर भी लगा ताला

बरेली
