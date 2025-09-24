लीलौर झील में डूबकर किशोर की मौत, अगले दिन गोताखोरों ने निकाला शव, सुरक्षा इंतजामों पर ग्रामीणों का गुस्सा

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात तो कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह नदारद हैं। झील पर न कोई चौकीदार है और न ही निगरानी की व्यवस्था। यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी बिना रोक-टोक नाव लेकर झील में उतर जाते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि झील पर चौकीदार तैनात किया जाए और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि आगे ऐसे हादसे दोबारा न हों।