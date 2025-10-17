आबादी में बारूद का गोदाम बन सकता था मौत का जखीरा, सरदार ट्रेडर्स पर कसा शिकंजा, मालिक और पत्नी फरार

बरेली। दीपावली से पहले सौ फुटा रोड पर बसे घनी आबादी को मौत के सौदागर बनकर बेचने की तैयारी कर रहे सरदार ट्रेडर्स पर प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त छापेमारी में दुकान के अंदर 243 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए। मौके से दुकान मालिक हरमीत आहूजा और उसकी पत्नी मनप्रीत आहूजा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।