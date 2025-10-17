आबादी में बारूद का गोदाम बन सकता था मौत का जखीरा, सरदार ट्रेडर्स पर कसा शिकंजा, मालिक और पत्नी फरार

बरेली। दीपावली से पहले सौ फुटा रोड पर बसे घनी आबादी को मौत के सौदागर बनकर बेचने की तैयारी कर रहे सरदार ट्रेडर्स पर प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त छापेमारी में दुकान के अंदर 243 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए। मौके से दुकान मालिक हरमीत आहूजा और उसकी पत्नी मनप्रीत आहूजा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।
प्रशासनिक निगरानी बढ़ते ही नायब तहसीलदार विदित कुमार, सीएफओ मनु शर्मा और अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार की टीम ने सरदार ट्रेडर्स पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही हरमीत और उसकी पत्नी दुकान छोड़कर भाग निकले, जबकि दुकान संभाल रहा कर्मी बंटी उर्फ एलिन देविया मौके पर दबोच लिया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान घनी आबादी के बीच है। यहां 243 किलो विस्फोटक सामान रखा गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि अगर एक चिंगारी भी लग जाती, तो आसपास की आधी बस्ती चपेट में आ सकती थी।
पुलिस ने कर्मचारी बंटी का चालान कर दिया है, जबकि दुकानदार और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। अवैध पटाखों को सील कर ट्रांसपोर्ट कराया गया है। प्रशासन ने साफ किया — आबादी के बीच धमाके का सामान रखने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी, कोई राहत नहीं।
