1970 में बांग्लादेश से भारत आई थी महिला, फिर ऐसे बनवा लिए दो पासपोर्ट, जेल भेजी गईं तीन महिलाएं

बरेली। प्रेमनगर में रह रही बांग्लादेशी नागरिक मुनारा बी और उसकी दोनों बहनें सायरा बानो व तसलीमा को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। जांच में खुलासा हुआ कि मुनारा बी ने वर्ष 1996 में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन एलआईयू की जांच में उसके बांग्लादेशी होने की पुष्टि पर तत्कालीन एसएसपी ने रोक लगा दी थी। रोक के बावजूद उसने 2011 और 2012 में दो पासपोर्ट बनवा लिए और इन दस्तावेजों के सहारे उसने नौ बार विदेश यात्राएं कीं।