बरेली

घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर लात-घूसों से पीटा, कोर्ट पहुंचा मामला, पुलिस पर भी गंभीर आरोप

बारादरी क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही घर में हुए शर्मनाक और भयानक घटना का खुलासा करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके जेठानी का भाई लंबे समय से उनके प्रति बुरी नीयत रखता था और आए दिन उन्हें अश्लील संदेश और हरकतों का शिकार बनाता रहा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 22, 2025

बरेली। बारादरी क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही घर में हुए शर्मनाक और भयानक घटना का खुलासा करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके जेठानी का भाई लंबे समय से उनके प्रति बुरी नीयत रखता था और आए दिन उन्हें अश्लील संदेश और हरकतों का शिकार बनाता रहा।

पीड़िता ने बताया कि 17 जून की सुबह लगभग 10 बजे, जब उनका पति काम पर गया हुआ था और घर में वह अकेली थीं, तभी आरोपी जुबैर अचानक कमरे में घुस आया और उन्हें पीछे से पकड़कर बैड पर गिराकर दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसी वजह से पीड़िता किसी तरह अपने आप को बचा सकी।

घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत अपने पति और जेठानी रूखसार को जानकारी दी। आरोप है कि जेठानी ने अपने परिवार को बुलाकर पीड़िता पर मुकदमा न लिखवाने का दबाव डालने की कोशिश की। जब पीड़िता ने साफ मना किया, तो आरोपी और जेठानी के लोग उसके घर में घुस आए और लात-घूसों से मारपीट की। उन्होंने गालियां दीं और धमकी दी कि अगर थाने में शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।

पीड़िता ने तुरंत थाना वारादरी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस की लापरवाही और दबाव के कारण आरोपी और अधिक हिम्मतवार हो गए। मजबूर होकर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद बारादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

