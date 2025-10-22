घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर लात-घूसों से पीटा, कोर्ट पहुंचा मामला, पुलिस पर भी गंभीर आरोप

घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत अपने पति और जेठानी रूखसार को जानकारी दी। आरोप है कि जेठानी ने अपने परिवार को बुलाकर पीड़िता पर मुकदमा न लिखवाने का दबाव डालने की कोशिश की। जब पीड़िता ने साफ मना किया, तो आरोपी और जेठानी के लोग उसके घर में घुस आए और लात-घूसों से मारपीट की। उन्होंने गालियां दीं और धमकी दी कि अगर थाने में शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।