इंग्लैंड से लौटी इंजीनियर युवती पर कॉलोनी में हमला, पड़ोसी डॉक्टर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप

जानकारी के अनुसार, कॉलोनी निवासी इंजीनियर सीमा वर्मा इंग्लैंड में नौकरी करती हैं और इन दिनों अपने मकान के निर्माण कार्य के चलते बरेली आई हुई हैं। शुक्रवार रात करीब आठ बजे वह घर के बाहर कुत्तों को बिस्किट खिला रही थीं। तभी पड़ोसी डॉ. विवेक गुप्ता भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर खींच लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाने पर आरोपी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। जब युवती ने विरोध किया तो विवेक गुप्ता और उनकी पत्नी ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में सीमा गंभीर रूप से घायल हो गईं।