ट्रांसफार्मर से चिपककर युवक की मौत, हाथ-पेट पर मिले करंट के निशान, जाने पूरा मामला

मृतक की पहचान कोतवाली क्षेत्र के आलमगीरि गंज निवासी 20 वर्षीय बबलू पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई। आसपास के लोगों के मुताबिक बबलू को नशे की लत थी। वह ट्रांसफार्मर के पास कैसे पहुंचा, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मौत का कारण विद्युत करंट लगना प्रतीत हो रहा है।