ट्रांसफार्मर से चिपककर युवक की मौत, हाथ-पेट पर मिले करंट के निशान, जाने पूरा मामला

बरेली। बारादरी के मोहल्ला गंगापुर में मंगलवार सुबह मजदूरों की पुलिया के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। दीवार और ट्रांसफार्मर के बीच फंसे शव को देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बारादरी पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कराकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिाए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
मृतक की पहचान कोतवाली क्षेत्र के आलमगीरि गंज निवासी 20 वर्षीय बबलू पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई। आसपास के लोगों के मुताबिक बबलू को नशे की लत थी। वह ट्रांसफार्मर के पास कैसे पहुंचा, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मौत का कारण विद्युत करंट लगना प्रतीत हो रहा है।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन हाथ और पेट पर करंट से जलने के स्पष्ट निशान पाए गए हैं। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।