शराब के चक्कर में युवक की मौत, अंतिम संस्कार रोक पुलिस ने पोस्टमार्टम को शव भेजा, जानें पूरा मामला

बरेली। शाही थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। मृतक हरीश कुमार डूंगरपुर गांव के रहने वाले थे। पुलिस और परिजनों के अनुसार, मंगलवार शाम हरीश कुमार सेवा ज्वालापुर चौराहे पर शराब की दुकान के सामने कुछ संदिग्ध पदार्थ पी गए, जिसके कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई।
तत्काल परिजन उन्हें सहोड़ा स्थित अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने में असफल रहे। रात में ही हरीश कुमार की मौत हो गई। परिवार वालों ने गहरे शोक में शव को घर ले आए और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी।
परिजन शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में लेकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी शाही थाना पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मृतक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों ने बताया कि हरीश कुमार की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि युवक ने आखिर कौन सा पदार्थ पी लिया था और उसकी मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
