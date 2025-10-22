शराब के चक्कर में युवक की मौत, अंतिम संस्कार रोक पुलिस ने पोस्टमार्टम को शव भेजा, जानें पूरा मामला

परिजन शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में लेकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी शाही थाना पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मृतक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।