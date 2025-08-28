गणेश चतुर्थी का पंडाल सजाते वक्त करंट से युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप

देवचरा निवासी अंशुल सोनी उर्फ महाकाल दीवाना हर साल मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी पर पंडाल सजाते थे। बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह घर के सामने खाली पड़ी जगह पर पंडाल लगा रहे थे। तभी उनका हाथ बराबर में झूल रहे हाईवोल्टेज तार से टकरा गया। तेज करंट लगते ही अंशुल जमीन पर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।