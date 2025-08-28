गणेश चतुर्थी का पंडाल सजाते वक्त करंट से युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप

बरेली। गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच भमोरा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। घर के सामने पंडाल सजा रहे 25 वर्षीय युवक की झूलते बिजली के तार से छू जाने पर करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया तो वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया।
देवचरा निवासी अंशुल सोनी उर्फ महाकाल दीवाना हर साल मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी पर पंडाल सजाते थे। बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह घर के सामने खाली पड़ी जगह पर पंडाल लगा रहे थे। तभी उनका हाथ बराबर में झूल रहे हाईवोल्टेज तार से टकरा गया। तेज करंट लगते ही अंशुल जमीन पर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
अंशुल चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। वे बिनावर थाना क्षेत्र के विजय नगला गांव में सोने-चांदी की दुकान चलाते थे। परिवार में पत्नी नंदिनी और छह माह का मासूम बेटा है। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां-बाप और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पत्नी नंदिनी का रो-रोकर बुरा हाल है।
गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तारों के झूलने की शिकायत कई बार की गई, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। भाजपा जिला कार्यालय मंत्री डॉ. टीआर गोले ने भी कहा अगर विभाग समय रहते झूलते तार ठीक कर देता तो आज एक परिवार उजड़ने से बच जाता।
भमोरा विद्युत उपखंड के जेई जागेश कुमार ने कहा कि युवक पंडाल लगाने का काम कर रहा था, लेकिन उसने शटडाउन नहीं लिया था। झूलते तारों के सवाल पर वह कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। भमोरा एसओ सनी चौधरी का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।